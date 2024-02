To były osobiste historie opowiedziane łamiącym się głosem. Wilgoć wdziera się do domów nowosolan. Mają zalane piwnice i garaże Eliza Gniewek-Juszczak

Na sesji rady miasta w Nowej Soli w środę, 28 lutego wystąpili mieszkańcy dzielnicy Stare Żabno. – Jest strasznie. Proszę nam wierzyć. Was to nie dotyczy, a nas tak – mówiła jedna z nowosolanek, która wszystkie oszczędności wkłada w remont zalewanego domu. – Do 5 grudnia mieliśmy 380 procent grudniowej normy deszczu. W lutym to 400 procent normy. Ziemia jest nasączona, jak gąbka – mówił Jacek Baranowski, Koordynator Miejskiego Zaplecza Gospodarczo-Technicznego w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Tymczasem do wyborów samorządowych została już tylko jedna sesja. Co zapowiedział prezydent Jacek Milewski?