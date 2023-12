To dopiero kibice! Mieszkają w Nowym Sączu i… przyjechali na jarmark Stali Gorzów

Jechać długie kilometry na mecz ligowy, na turniej Grand Prix, ale na jarmark świąteczny? Tak! Tak właśnie zrobiła nastoletnia Gabriela Mirek z rodzicami – mamą Katarzyną i tatą Januszem. Rodzina Marków mieszka w Nowym Sączu, z Gorzowem nie ma żadnych związków rodzinnych, a w piątek 15 grudnia przyjechała do Gorzowa specjalnie na Świąteczny Jarmark Stalowy. Skąd właściwie taki pomysł?

- Z pasji do żużla i zamiłowania do Stali Gorzów. A ten przyjazd tutaj to prezent na Mikołajki od rodziców – mówiła nam z uśmiechem Gabrysia. – Zawody są emocjonujące, ale jarmark świąteczny to zupełnie inna atmosfera, to zupełnie inne przeżycie – dodawała dziewczyna.