To jest dopiero miejsce na miarę XXI wieku! Gminna biblioteka w Świdnicy już po remoncie. Jest katalog online, udogodnienia dla seniorów

- Miał być kosmetyczny zabieg, a wyjdzie remont z wymianą podłóg, regałów... Biblioteka będzie nie do poznania.

Placówka jest już otwarta po remoncie. Co się zmieniło w bibliotece w Świdnicy?

Za nami oficjalne otwarcie odnowionej placówki w Świdnicy.

- Okres pandemii w kulturze czasami pewne rzeczy ograniczał - mówi Paulina Szewczyk, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. - A my go wykorzystaliśmy. Wyremontowaliśmy Gminną Bibliotekę Publiczną. To był niemal remont generalny.

Co się zmieniło? Dyrektor GOK-u mówi, że... wszystko! Odnowiono:

korytarz,

łazienkę,

oba pomieszczenia biblioteczne,

zrobiono regały pod wymiar,

powstały strefy czytelnicze.

- Pojawił się wygodny fotel, w którym mogą usiąść seniorzy i poczytać książkę - mówi Paulina Szewczyk. - Powstała też strefa dla młodych, gdzie jest bardzo przytulnie.

Biblioteka otrzymała telewizor, nowością są multimedia: ebooki i audiobooki. Od gminy placówka dostała też czytnik ebooków, więc każdy mieszkaniec będzie mógł z niego skorzystać.