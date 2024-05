Opuszczony miejski basen we Wschowie był studnią bez dna. Czy zostanie otwarty? | WIDEO, ZDJĘCIA

Dawny miejski basen we Wschowie. To miejsce lubili mieszkańcy

– To jest duży problem, ponieważ basen jest dzisiaj w takim stanie, że aby go wyremontować i doprowadzić do stanu użytkowania, to jest niewątpliwie ogromna inwestycja – uważa inny z mieszkańców, którego również spotkaliśmy w pobliżu dawnego kąpieliska.

– Remont na pewno dużo by pieniążków kosztował. Ale jeziora są tak blisko, więc nie wiem, czy ludzie by korzystali z odkrytego basenu latem. Trudno powiedzieć – dodaje mieszkanka Wschowy.

Burmistrz Konrad Antkowiak potwierdza, że basen miejski nie przeszedł poważnego remontu od kilkudziesięciu lat. – Coroczne doraźne rozwiązania, zmierzające tylko do uzyskania pozwolenia na otwarcie obiektu doprowadziły do tego, że stan basenu jest katastrofalny. Przestarzałe pompy, popękane niecki basenowe, stwarzające zagrożenie szatnie i toalety oraz brak systemu uzdatnia wody to problemy, na które uwagę zwróciły instytucje nadzorujące – przypomina. Burmistrz podkreśla, że kolejny remont, który znów pozwoliłby tylko na otwarcie był bezcelowy, bo basen potrzebuje kompleksowej rewitalizacji. – Potrzebuje rewitalizacji, która uatrakcyjni to miejsce i sprawi, że mieszkańcy Wschowy chętnie będą korzystali z ośrodka. Do tego potrzeba oczywiście znacznych środków finansowych z funduszy zewnętrznych. To jedyne rozsądne rozwiązanie – uważa.

Zdaniem jednego z naszych rozmówców, basen powinien być dawno wyremontowany i otwarty. – Miał być zrobiony w zeszłym roku, ale sprawa ucichła – mówi.