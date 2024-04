Krwawe zbrodnie i mroczne historie w Deszcznie! Będzie tam zlot miłośników kryminałów Magdalena Marszałek

Podgorzowskie Deszczno znów stanie się mekką dla miłośników dobrej literatury i opowieści z dreszczykiem. To za sprawą II Zlotu Fanów Kryminałów Ziemi Lubuskiej. Wydarzenie będzie okazją do spotkania z czołowymi autorami najbardziej poczytnych książek tego gatunku oraz posłuchania ciekawych wykładów osób, które na co dzień zawodowo obcują ze zbrodnią.