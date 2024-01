Trzeba by zamknąć supermarkety i zabrać komórki, żeby sprowokować ich do działania

W dniu wyjazdu do Warszawy musiałem zrobić zakupy w spożywczym dyskoncie. Tuż przy wejściu, na jednej z półek z luźno rozrzuconymi książkami, wyraźnie odsunięta na bok, stała na sztorc i czekała na mnie jedna, całkiem spora, w twardej okładce. Wziąłem do ręki i dłuższą chwilę przyglądałem się fotografii. Zgliszcza stolicy, w tle zniszczony budynek „Pasty”, a na pierwszym planie uśmiechnięta grupa powstańców.

Opowieść o młodych ludziach, których historia uwikłała w bolesne, wojenne losy. W godzinie próby poświęcili swoje życie na walkę o niepodległość Polski. Walkę słuszną i konieczną, bo w obliczu niemieckiej agresji, zniewolenia i powszechnej represji inaczej nie można było. Toczyli bój do końca, żyli do końca, umierali do końca. Młodzi, niepokorni, bezczelni.