Tysiąc miejsc i osiemnaście kierunków. AJP w Gorzowie rozpoczyna rekrutację na studia

Od 28 czerwca wydrukowane podanie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi będzie można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do stacjonarnego punktu rekrutacyjnego, który mieści się w holu uczelnianej biblioteki przy ulicy Chopina. Przyjmowanie dokumentów potrwa do 1 października.

Tegoroczny nabór w gorzowskiej uczelni odbywa się w dwóch etapach. 14 czerwca wystartował elektroniczny system rekrutacyjny, za pomocą którego kandydaci mogą wypełnić elektroniczne podanie na studia. Aby to zrobić muszą podając swoje dane oraz informacje o wynikach matury i ukończonej szkole średniej.

W gorzowskiej uczelni - podobnie jak w innych w kraju - oprócz popularnych kierunków studiów, które zawsze są na topie, czyli na przykład informatyki czy zarządzania, rośnie także zainteresowanie kierunkami technicznymi - automatyką i robotyką. To dlatego, że specjaliści w tych dziedzinach bez problemu mogą znaleźć dobrze płatne zatrudnienie, a polscy eksperci z tej branży są bardzo pożądani także w międzynarodowych firmach. Ciekawym i przyszłościowym kierunkiem, na który również decyduje się wielu studentów jest mechanika i budowa maszyn. To bowiem branża, która wciąż się rozwija i potrzebuje coraz więcej specjalistów z tego zakresu.

Hitem kryminologia i pielęgniarstwo

W ostatnim czasie największym zainteresowaniem cieszyły się jednak nowe kierunki uruchamiane przez gorzowską akademię. To przede wszystkim pielęgniarstwo, które ma być lekarstwem na wypełnienie pokoleniowej luki w służbie zdrowia. Szpitale w całym kraju borykają się z problemem braku chętnych do pracy przy pacjentach, dlatego każdy nowy pielęgniarz czy pielęgniarka to pracownicy na wagę złota. Drugim kierunkiem jest natomiast kryminologia stosowana. Jej absolwenci posiadają szeroką wiedzę z zakresu zwalczania przestępczości ekonomicznej czy cyberprzestępczości, ale też socjologii, psychologii oraz prawa i mogą szukać zatrudnienia między innymi w policji czy służbach specjalnych. Szczegóły dotyczące oferty edukacyjnej i zasad rekrutacji można znaleźć TUTAJ

