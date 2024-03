Ulica Sikorskiego w Gorzowie koło ZUS-u w końcu pójdzie do przebudowy

Prezydent Gorzowa: „To spora inwestycja”

Tramwaje będą miały pętlę

Na szczegóły przebudowy jeszcze przyjdzie czas. Już dziś jednak wiadomo, że zrobiona zostanie i jezdnia, i torowisko. Ono musi być przebudowane, by tramwaje jadące ulicą Sikorskiego od strony katedry mogły skręcić w ul. Jancarza. Pozwoli to stworzyć nowe linie tramwajowe. Niektóre tramwaje od przystanku przy Zakładzie Energetycznym będą przejeżdżały między Rolnikiem a ZUS-em, by później skręcić w ul. Jancarza i dojechać do centrum przesiadkowego, z którego przez ul. Dworcową jechałyby w stronę ścisłego centrum.

Oprócz tego zbudowany zostanie także skręt w ul. Jancarza dla tramwajów jadących od strony Wieprzyc.