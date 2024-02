Tramwaj wzdłuż północnej obwodnicy Gorzowa dopiero… za kilkadziesiąt lat?

Temat nowego torowiska na Piaski w środę 28 lutego, wywołał na sesji Patryk Broszko, radny Trzeciej Drogi. - W social mediach pojawiło się zaniepokojenie mieszkańców Piasków związane z tym, że linia tramwajowa, która miałaby łączyć się z linią biegnącą wzdłuż planowanej obwodnicy, może przebiegać tuż przed ich oknami – mówił na początku sesji, gdy radni pytają prezydentów miasta o różne miejskie sprawy. Broszko pytał przy tym: - Jaka jest koncepcja rozbudowy linii na Piaskach? W którym miejscu miałaby ona przebiegać? Na ile one będą uciążliwe dla mieszkańców mieszkających wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego i po części Kuratowskiej?

O tym, że można byłoby wybudować linię tramwajową z Piasków na Górczyn, a torowisko mogłoby biec w pasie między jezdniami ul. Górczyńskiej, mówi się w Gorzowie od lat. Temat powrócił mniej więcej dwa lata temu, gdy miasto szykowało dokumenty do budowy północnej obwodnicy Gorzowa (aktualnie wykonawca pracuje nad projektem budowlanym pierwszego odcinka).

Tramwaj miałby biec wzdłuż ul. Kamiennej

Eksperci od komunikacji, część radnych, a także mieszkańcy doprowadzili wówczas do tego, że w koncepcji obwodnicy urzędnicy zostawili miejsce na torowisko. Miałoby ono biec pomiędzy jezdniami przyszłej ul. Kamiennej, która będzie między istniejącym rondem Barlineckim a nowym rondem planowanym na końcu ul. Kazimierza Wielkiego. Na nowym rondzie torowisko miałoby się łączyć z przedłużoną linią, która dziś ma pętlę na wysokości ul. Czarnieckiego.

Będą bloki, będzie tramwaj?

Teraz okazuje się, że tramwaj wzdłuż części północnej obwodnicy miasta, czyli wzdłuż ul. Górczyńskiej, może powstać, ale… za dziesięciolecia. - Tramwaje na północnej obwodnicy to sama perspektywa czasowa, jak to, że w latach 80. zrobiono miejsce na północną obwodnicę – mówił na sesji prezydent Jacek Wójcicki.

– Komunikacja tramwajowa jest uzasadniona w terenach bardzo mocno zurbanizowanych. Możliwe, że w kolejnych kilkudziesięciu latach miasto na północy się rozbuduje, że tereny na północ od północnej obwodnicy będą się urbanizowały. To jednak raczej kwestia dziesiątek lat. Na dzień dzisiejszy nie mamy absolutnie planów, by budować linię z Piasków wzdłuż północnej obwodnicy miasta. W tej chwili rozważamy kilka wariantów rozbudowy linii tramwajowych. Pierwszym z nich jest tramwaj, który będzie wjeżdżał w ulicę Jancarza – mówił radnym prezydent.

Najpierw tramwaj do centrum przesiadkowego

Torowisko wzdłuż ul. Jancarza miałoby powstać do 2027. Do końca czerwca 2024 miasto złoży wniosek o dofinansowanie jego budowy (pieniądze są już przyznane - będzie to część ze 180 mln zł – trzeba tylko po nie sięgnąć). W kolejnych miesiącach ma zostać ogłoszony przetarg.