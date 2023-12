W Filharmonii Gorzowskiej zderzą się dwa światy. Muzycy klasyczni zagrają z... DJ-em

Pomysł na wspólny występ wziął się… z przyjaźni. Mr Krime, a właściwie Wojciech Długosz, to ceniony w Europie DJ. W Krakowie, gdzie się urodził, uczęszczał do liceum muzycznego wspólnie z Maciejem Grygielem, który jest skrzypkiem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej od początku jej działalności, czyli już ponad 12 lat. To specjalnie dla niego krakowski didżej skomponował pięcioczęściowy utwór „Hybrid Music”. Zostanie on wykonany podczas koncertu edukacyjnego „DJ Krime i smyczki”.

- To utwór na skrzypce, trio i instrumenty elektroniczne – mówi nam Maciej Grygiel.

Maciej Grygiel jest skrzypkiem w Filharmonii Gorzowskiej od samego początku założenia orkiestry. Materiały organizatora