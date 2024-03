W Gorzowie powstała petycja w sprawie otwarcia Starbucksa

„Podpisz petycję o wybudowanie Starbucksa w Gorzowie!” – z takim apelem w poniedziałek 4 marca wieczorem zwrócił się do mieszkańców Mateusz, młody gorzowianin. Chce on, by w Gorzowie powstała kawiarnia znanej na całym świecie sieciówki.

„Na całym świecie jest ich około 32 tys., a w samej Polsce jest ich 74. W województwie lubuskim liczba kawiarni Starbucks wynosi… jeden” – wylicza gorzowianin.

W swojej petycji zwraca uwagę, że w północnej stolicy regionu nie ma żadnej kawiarnianej sieciówki. Petycję kieruje do AmRest Coffee, która posiada prawa do marki Starbucks.