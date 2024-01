W Gorzowie stanie nowy blok z tanimi mieszkaniami na wynajem. Tak będzie wyglądał!

Dla nas to jest oczywiście bardzo ważne wydarzenie inwestycyjne. Szczególnie, że realizowane w naszym mieście. To inwestycja bardzo potrzebna i społecznie oczekiwana, ale również bardzo mocno obserwowana, bo wszystko, co ma służyć dużej grupie mieszkańców na pewno cieszy się dużym zainteresowaniem. Dlatego tym bardziej spoczywa na nas duża odpowiedzialność i troska o jakość. Pierwszym naszym zadaniem będzie praca nad przygotowaniem przetargu, który doprowadzi do wyłonienia wykonawcy, tak aby jak najszybciej można było przystąpić do robót budowlanych, które powinny ruszyć na początku przyszłego roku - mówi Jerzy Korolewicz, prezes firmy Euro Invest w Gorzowie.