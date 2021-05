W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze uroczyste zamknięcie wystawy „Galeria Nowy Wiek. 20 lat!”. Będą autorzy!

Leszek Kania - kurator Galerii Nowy Wiek

To Leszek Kania – obecny dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej – jest kuratorem i osobą odpowiedzialną za program merytoryczny galerii. To on założył, że głównym celem realizowanych w galerii wystaw czasowych jest prezentacja najnowszych zjawisk zachodzących w obszarze sztuki. Stąd też otwarcie na różne formy aktywności twórczej – od tradycyjnych dyscyplin (malarstwo, grafika, rzeźba) po aktualne, często niekonwencjonalne działania intermedialne (sztuka cyfrowa, interaktywna, fotografia, video, instalacje, performance). Program galerii z założenia jest eklektyczny. Ma on na celu ukazanie zróżnicowania i polifoniczności współczesnej plastyki – czytamy przy okazji wystawy „Galeria Nowy Wiek. 20 lat!”.