W piątek, po godzinie 17 trudno zaparkować pod dworcem PKP w Zielonej Górze. Czytelnik proponuje rozwiązanie Czytelnik z Zielonej Góry

- Tak wyglądały parkingi w niedzielę, po odjeździe popularnego pociągu i przed kolejnym popularnym połączeniem, za ok. 2 godziny. Nie sądzę, aby z takim wyprzedzeniem ktoś odwoził pasażera na pociąg lub go z niego odbierał - uważa zielonogórzanin Czytelnik z Zielonej Góry Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Zielonogórzanin proponuje, jak rozwiązać problem zapchanych parkingów pod dworcem PKP w weekend. Liczy się jednak z reakcjami w stylu "prawo nam na to nie pozwala". - No cóż, odbiorę to jako wymówkę i ucieczkę od skutecznego rozwiązania problemu. A problem bezdyskusyjnie jest! - podkreśla.