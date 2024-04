W powiecie sulęcińskim doszło do złamania ciszy wyborczej? Sprawdza to policja

Sytuacja miała miejsce w niedzielę około południa. Jedna z użytkowniczek portalu społecznościowego Facebook miała opublikować na swoim profilu listę kandydatów do rady gminy Słońsk z jednego z komitetów. O sprawie powiadomił nas Czytelnik. Nasz informator twierdzy, że poinformowana została również policja, Państwowa Komisja Wyborcza oraz Biuro Wyborcze w Gorzowie Wlkp.

Policja weryfikuje informacje

Co na to policja? - Na ten moment policjanci nie odnotowali oficjalnego zgłoszenia. Niemniej funkcjonariusze sami będą weryfikować te informacje i dociekać, czy doszło do złamania ciszy wyborczej – mówi podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji.