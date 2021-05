W Zielonej Górze sarny zastąpiły dziki? Na to wygląda, bo zielonogórzanie coraz częściej spotkają w mieście właśnie sarny

Mieszkańcy ulic Objazdowa, Osadnicza, Olchowa i Foluszowa w Zielonej Górze przyzwyczajeni się przede wszystkim do śpiewu ptaków. Szczególnie teraz – w maju – w dzień i w nocy słychać wszędzie ptasie trele. Co nie dziwi, bo kotlinka potoku Złota Łącza to enklawa – fakt: potwornie zaśmieconej! – zieleni.