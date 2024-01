Wandale dali popis głupoty i chuligaństwa w Kostrzynie. Zniszczyli miejskie targowisko!

W internecie krążą zdjęcia wykonane przez mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, na których widać zniszczenia, jakie wyrządzili chuligani na ryneczku miejskim przy ul. Niepodległości. Szczególnie podczas weekendów to miejsce upodobali sobie amatorzy mocnych trunków. Nie tylko śmiecą, zostawiając po sobie puszki i butelki po napojach wyskokowych, ale też wyrządzają znaczne szkody. – Do tej pory były to urwane rynny, czy mniejsze uszkodzenia. Nigdy zniszczenia nie przybrały takiej skali, jak obecnie – mówi GL Zbigniew Biedulski, wiceburmistrz Kostrzyna nad Odrą.