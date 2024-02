Wandale znów grasują w gminie Santok. Zostawili po sobie znaki... pobazgrane sprayem

Do tego bulwersującego aktu wandalizmu doszło kilka dni temu na trasie pomiędzy miejscowościami Czechów i Wawrów.

Wandale wykazali się wyjątkową bezmyślnością, bo zamazali sprayami tablice z nazwami ulic, znaki informujące o znajdujących się na drodze progach zwalniających, a także inne znaki drogowe i tablice przystankowe.

To jest nie tylko akt wandalizmu, przeciwko któremu stanowczo protestujemy, ale zamach na zdrowie i życie ludzi. Przesadzamy? Z całą pewnością nie! Brak informacji o ograniczeniu w postaci progu zwalniającego na drodze czy zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu może być przyczyną wypadku. Brak informacji o nazwie ulicy może mieć wpływ na czas dotarcia straży pożarnej lub karetki pogotowia do osoby czekającej na pomoc! Weźcie to pod uwagę, gdy znów przyjdzie wam ochota na niszczenie wspólnego mienia - apelują władze gminy.