Wielki protest rolników na drogach powiatu żagańskiego Małgorzata Trzcionkowska

We wtorek 20 lutego 2024 na drogę z Wiechlic do Żagania wyjechało 75 ciągników rolniczych i ok. 30 samochodów osobowych. W rolniczym proteście wzięło udział ok. 180 osób. - To żółta kartka dla rządzących - powiedział współorganizator protestu Ireneusz Ganczar. - Są z nami nie tylko rolnicy, ale też pszczelarze, hodowcy i myśliwi. A 27 lutego jedziemy na Warszawę!