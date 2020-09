Winobranie 2020. Hity i kity jarmarku winobraniowego. Kupisz tu skarpety, stary odkurzacz, włochatego barana. Są też pamiątki i antyki

Tradycyjnie już na deptaku nie zabrakło też zielonogórskich i lubuskich rękodzielników. Ich małe dzieła sztuki robią wrażenie.

- Wystawiam swoje dzieła już kolejny rok z rzędu - mówi Jolanta Marszałek, która należy do Lubuskiego Stowarzyszenia Rękodzieła. - Przyzwyczaiłam się, lubię mieć kontakt z człowiekiem. Niezależnie od tego, czy produkty uda się sprzedać, czy nie. Ludzie przychodzą, pytają, to bardzo miłe. Jak jest w tym roku? Zachowujemy odległość, mamy maseczki, przestrzegamy zasad. Chcemy tu być, by pokazać, co robimy.