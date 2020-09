Winobranie 2020. Tutaj na Winobraniu nie napijesz się alkoholu. Co grozi za złamanie zakazu?

Za złamanie tego przepisu grozi do 100 zł lub wniosek o ukaranie może być skierowany do sądu.

Na zielonogórskim deptaku jest dużo miejsc wyznaczonych, gdzie alkohol może być spożywany legalnie . - We wszystkich innych miejscach publicznych patrole policji, które ujawnią osoby, które popełniają to wykroczenie, będą interweniować – informuje podinsp. Małgorzata Barska.

Takie są kary za zaśmiecanie, zakłócanie ciszy nocnej i wybryki nieobyczajne

Alkohol powoduje często zachowania niezgodne z prawem i normami społecznymi - zaśmiecanie, zanieczyszczanie, zakłócanie porządku, spoczynku nocnego, wybryki nieobyczajne. - Za to również otrzymamy mandat w wysokości do 500 zł lub wniosek o ukaranie będzie skierowany do sądu - przestrzega podinsp. Małgorzata Barska.