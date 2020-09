Winobranie 2020 w Zielonej Górze. Kiedy do centrum przyjeżdża wesołe miasteczko, to znak, że święto miasta zbliża się wielkimi krokami

Winobranie w Zielonej Górze nie może odbyć się bez lunaparku. Kiedy do miasta zjeżdżają już ciężarówki z karuzelami i kolejkami górskimi, to znak, że wielkie święto jest coraz bliżej. We wtorek, 1 września, na placu przed Centrum Biznesu pojawiły się pierwsze auta z atrakcjami dla starszych i młodszych.