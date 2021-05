Wpadł do mieszkania w Zielonej Górze. Bił i kopał lokatora, a następnie wyniósł cenne rzeczy

Chciał ściągnąć dług, którego... nie ma?

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie od 29-letniego mężczyzny, który twierdził, że w wynajmowanym mieszkaniu został napadnięty i okradziony przez znanego mu mężczyznę. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że 27-latek wszedł do jego mieszkania, po chwili zaczął go bić i kopać żądając zwrotu nieistniejącego długu.

Następnie napastnik wyniósł z mieszkania portfel, dowód osobisty, dwie karty do bankomatu, kartę pracowniczą, komputer stacjonarny, monitor, telewizor i inne osobiste przedmioty twierdząc, że to zwrot zaciągniętego kilka lat wcześniej długu. Pokrzywdzony opowiedział policjantom, że dług spłacił kilka lat temu, a spowodowane przez napastnika straty wycenił na co najmniej trzy tysiące złotych.

WIDEO: Strzelił w plecy i zabrał auto – policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój