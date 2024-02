W Gorzowie będzie piąty kandydat na prezydenta

Znamy już wszystkie komitety wyborcze, które zgłosiły się do startu w najbliższych wyborach samorządowych. Komisarz wyborczy w Gorzowie odnotował ich aż 157. Są to komitety z północy Lubuskiego.

Kto powalczy o radę miasta?

Wystawienie list w wyborach do rady miasta potwierdził nam też komitet Twoje Miasto Gorzów. Zarejestrowali go przedstawiciele fundacji o takiej samej nazwie. Działają w niej gorzowscy społecznicy, m.in. Katarzyna Miczał i Grzegorz Witkowski.

Z listy komitetów wychodzi nam, że w wyborach do rady miasta w Gorzowie może wystartować nawet sześć-osiem komitetów. Oprócz komitetów ugrupowań i koalicji partyjnych, a więc: Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Trzeciej Drogi i Lewicy (ona idzie do wyborów sama) swoje listy wystawi też kilka lokalnych komitetów.

To prawdopodobnie jeszcze nie wszystko. Siedzibę w Gorzowie mają też dwa inne komitety: Zjednoczeni dla Gorzowa (są w nim osoby związane wcześniej z PiS-em) oraz GWP2024 (nie znamy osób, które zostały wpisane jako pełnomocnicy tego komitetu). One też, będą mogły wystawić swoje listy.

Kto powalczy o fotel prezydenta?

Jeśli chodzi o wybory na prezydenta miasta, to do tej pory swój start ogłosiło czterech kandydatów. Jako pierwszy zrobił to Jacek Bachalski (jest popierany przez Lewicę). Po nim swój start ogłosił Jacek Wójcicki, urzędujący prezydent. Ogłoszony został także start Romana Sondeja (PiS). Z kolei Koalicja Obywatelska ogłosiła, że jej kandydatem na prezydenta jest Piotr Wilczewski.

Czas na zgłaszanie kandydatów do rady jest do 4 marca. Kandydatów na prezydenta można zgłaszać do 14 marca. Wybory zostały zaplanowane na 7 kwietnia. Jeśli będzie potrzebna druga tura, to ma się ona odbyć 21 kwietnia.

