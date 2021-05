Z Gorzowa do Poznania pociągi będą jeździć przez Międzychód?

- Mamy nadzieję, że te rozmowy doprowadzą do pozytywnego finału - mówił nam w piątek 21 maja Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Dzień wcześniej w Przytocznej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów położonych wzdłuż odcinków dwóch linii kolejowych. Chodzi o linię nr 363 Międzychód - Skwierzyna - Gorzów oraz linię 364 Wierzbno - Międzyrzecz. Samorządowcy rozmawiają o reaktywacji linii. W rozmowach bierze udział nie tylko Gorzów, ale też powiaty: gorzowski, międzyrzecki i międzychodzki oraz gminy: Przytoczna, Skwierzyna, Międzyrzecz, Bledzew, Pszczew Deszczno i Międzychód.

Pociągi nie jeżdżą tędy od lat

Na trasie do Międzychodu pociągi osobowe przestały jeździć jeszcze w XX wieku, a pociągi towarowe - na początku tego tysiąclecia. Tory uległy dewastacji. Dziś, żeby regularnie mogły jeździć po nich pociągi, w niektórych miejscach trzeba byłoby je odnowić.

Obie linie zostały zgłoszone do rządowego programu Kolej Plus. W Przytocznej samorządowcy rozmawiali o tym, jak partycypować w kosztach studium wykonalności. - Przygotowanie tego dokumentu to może być wydatek 1 mln zł - mówił nam wójt Kucharyk. We współfinansowaniu studium ma brać udział także Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.