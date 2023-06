Zajazd Kultury, nowe miejsce artystycznych wydarzeń w Zielonej Górze! Co tam się dzieje? A co się będzie działo?

- Kiedyś życie kulturalne tętniło na podwórku Galerii U Jaźdzki, teraz wiele się dzieje na dziedzińcu Zajazdu Kultury. To cudowne miejsce i wspaniałe imprezy. I coraz więcej zielonogórzan bierze w nich udział. Widać jesteśmy spragnieni kultury – mówi pani Barbara. – Cieszę się ogromnie, że tak to się pięknie rozwija…

Zajazd Kultury w Zielonej Górze - koncerty, spektakle, wystawy

- Do końca roku mamy już zaplanowane 28 imprez, zagoszczą u nas artyści z całego świata. A mieszkańcy podpowiadają nam, co jeszcze chcieliby tutaj zobaczyć. Staramy się odpowiadać na nich oczekiwania – podkreśla Adam Bęczkowski.

Zajazd Kultury sprawił, że przenieśliśmy się w średniowieczne klimaty

Ostatnio Zajazd Kultury zaprosił mieszkańców, by wspólnie przywitać lato, przypominając słowiańskie zwyczaje i tradycję. Zaproszono grupę rekonstrukcyjną LAGOM i SLAVART, by wspólnie jak za dawnych czasów przeżyć Noc Kupały. Mieliśmy więc okazję zobaczyć walki Słowian i Wikingów, wziąć udział w warsztatach z motanek (motanki to tradycyjne słowiańskie lalki do zadań specjalnych: ochronne, spełniające życzenia, przynoszące szczęście i zdrowie), nauczyć się pleść słowiańskie, dzikie wianków z ziół, zbóż i kwiatów, bić replikę denara Bolesława Chrobrego, pierwszej polskiej monety, czy zobaczyć prawdziwą walkę wojów.