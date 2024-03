Skończy się parkingowy dramat przy szpitalu w Gorzowie. Powstaną setki nowych miejsc postojowych!

Ciężki sprzęt i hałdy ziemi to efekt kompleksowych prac, które ruszyły przy szpitalu. Na razie dają się we znaki pacjentom rehabilitacji i uczestnikom zajęć szkoły rodzenia, za co przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Rozkopy pozwolą nam wyremontować i ocieplić podziemne tunele, których sieć oplata szpital. Kolejną odsłoną wielkiej przebudowy będzie nowy układ komunikacyjny, a więc nowe miejsca parkingowe - informuje gorzowski szpital.