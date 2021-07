Zastal Enea BC Zielona Góra ma nowego koszykarza. To 27-letni Serb Nemanja Nenadić. Może grać na pozycjach nr 1 i 2

Nemanja Nenadić będzie jak Mateusz Ponitka?

- Nemanja Nenadić ma 27 lat i cały czas idzie do góry. Grał w reprezentacjach Serbii w młodzieżowych rocznikach, więc to zawodnik dobrze wyedukowany - przedstawiał nowego koszykarza Janusz Jasiński, właściciel Zastalu Enei BC Zielona Góra, na piątkowej (9 lipca) konferencji prasowej w siedzibie firmy Arpol w Zielonej Górze. - Jeśli chodzi o budowę ciała, to porównałbym go do Mateusza Ponitki.