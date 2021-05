Zburzyli szkołę, postawili bibliotekę. I to jaką? Biblioteka Uniwersytecka w Zielonej Górze ma już 10 lat!

O budowie Biblioteki Uniwersyteckiej mówiło się od co najmniej 10 lat. Aż wreszcie dzięki unijnym funduszom udało się obiekt postawić. Co prawda planowano większy i za dużą większą sumę, ale wszyscy cieszyli się z tego, co zostało wybudowane w kampusie B przy al. Wojska Polskiego.

W Bibliotece Uniwersyteckiej znajdziemy nie tylko książki

Przetarg na budowę wygrała firma Skanska. Nową bibliotekę zaprojektował zespół Biura Architektonicznego NOW w Łodzi pod kierunkiem Andrzeja Owczarka. Koszt inwestycji to 26 mln zł. Budynek składa się z jednej kondygnacji podziemnej i pięciu nadziemnych. Mieści on milion zbiorów, ponad 600 tysięcy wolumenów w zamkniętym magazynie oraz 450 tysięcy w części otwartej biblioteki. W obiekcie znajdują się pomieszczenia do szkoleń, seminariów, zajęć dydaktycznych, a także do działań kulturalnych i artystycznych.