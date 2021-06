Zielona Góra. Co się dzieje w OHP? Gwarno i wesoło. Trwają Dni Otwarte Ośrodka Szkolenia i Wychowania, które też oznaczają pomoc Ani

Dni Otwarte Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP nie tylko możliwość poznania oferty placówki, ale to także dobra zabawa i co bardzo ważne - możliwość pomocy Ani Orłowskiej, zwanej Anią z Zielonego Wzgórza. Dziewczynka czeka na terapię genową.

Zielona Góra. Co się dzieje w OHP? Gwarno i wesoło. Trwają D...

Dni Otwarte Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zielonej Górze Jacek Katos

Dni Otwarte Szkolenia i Wychowania to także okazja do pomocy

Jak dodaje Karolina Miniach, Dni Otwarte Szkolenia i Wychowania to także okazja do pomocy, a młodzież z OHP bardzo to lubi. Dlatego zorganizowała kiermasz rozmaitości. Można na nim nabyć rękodzieło i wiele oryginalnych rzeczy. Cały dochód przeznaczony będzie na leczenie małej zielonogórzanki - Ani Orłowskiej. W zbiórkę pieniędzy - a przypomnijmy, że potrzeba na leczenie 9 mln zł - zaangażowało się wielu mieszkańców miasta, ale i Polski.