Zielona Góra leży nad rzeką? Ma swoje mosty, wiadukty, tunele. Zobacz! Sam się zdziwisz ile...

Choć od 2015 roku, czyli od połączenia miasta z gminą, Zielona Góra leży nad Odrą, ale w sołectwie Krępa, wchodzącego w skład powiększonego miasta, na próżno szukać mostu. Znajdziemy tu za to przystań. Gdzie zatem znajdziemy tego typu budowle? Bo przecież mostów, a może raczej mostków, wiaduktów i tuneli nie brakuje…

Ostatnio najwięcej mówiło się o wiadukcie kolejowym nad ulicą Batorego. Tu było wąskie gardło i wielu kierowców narzekało, że stać trzeba w długich kolejkach. Z wielką ulgą przyjęli więc informację, że wiadukt będzie modernizowany. Podczas remontu nie zabrakło jednak niespodzianek. Okazało się, że fundamenty poniemieckiej budowli wyglądają inaczej – mają charakter stożków – niż wynikało to z dokumentacji. Trzeba było zmienić plany modernizacyjne, a przez to remont się wydłużył. Na szczęście jednak udało się zmodernizować wiadukt i dziś jest już tam bezpiecznie.

- Pamiętam czasy, kiedy na Sulechowskiej był szlaban i trzeba było czekać, aż przejedzie pociąg, by przejść dalej – wspomina Irena Zawadzka – Junkun. – Dziś nikt sobie już tego nie uświadamia, jak jest wygodnie. Zresztą można przejść wiaduktem nad torami, a może i tunelem pod torami.

- Są one zbudowane z czerwonej cegły, lub betonu. Zwykle wąskie, bo kto tam kiedyś przypuszczał, że tyle osób będzie jeździć samochodami – mówi Franciszek Palczyński. – Mnie się one podobają i mam do nich sentyment ze względu na swoją architekturę.

Mówiąc o wiaduktach, nie zapominajmy o tych, które przestały pełnić rolę kolejowych, a stały się… rowerowe. Jadąc Zieloną Strzałą, przejeżdżamy wiaduktem (został zmodernizowany) nad aleją Wojska Polskiego, a dalej nad ulicą Kożuchowską (tu wiadukt kolejowy został zburzony, później na jego miejscu powstał wiadukt rowerowy).