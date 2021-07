Zielona Góra. Rozbudowa starówki? Niepodległości i Jedności mogą przekształcić się w woonerfy! Maciej Dobrowolski

Co jakiś czas w Zielonej Górze wraca pomysł powiększenia starówki. Zazwyczaj mowa jest tutaj o pl. Matejki, ale teraz w ramach konsultacji nad studium komunikacyjnym miasta mieszkańcy będą mogli odnieść się do innej koncepcji - przekształcenia al. Niepodległości i ul. Jedności w tzw. woonerfy. Co to właściwie oznacza?