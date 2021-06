Zielona Góra. Trawy po pas. Dlaczego miasto nie kosi tych chaszczy? - pytają Czytelnicy. - Czy to celowe działanie?

- Chciałabym poruszyć temat utrzymania zieleni na terenie miasta Zielona Góra. Na dzień dzisiejszy miasto Zielona Góra jest porośnięte około metrowymi trawami. Wpływa to nie tylko na estetykę i wizerunek miasta, ale także ograniczoną widoczność dla kierowców zbliżających się do przejść dla pieszych. Problem ten się powtarza co roku, pomimo powstania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej – Działu utrzymania zieleni odpowiedzialnego za utrzymanie terenów zielonych. Należy zadać pytanie czy dział ten spełnia swoje zadania, do których został powołany. Nie widziałam takiego problemu w innych miastach np. w Nowej Soli.

W ubiegłym roku na skutek różnych apeli i zgłoszeń ruchów społecznych, które mówiły, żeby pozostawić większą ilość naturalnej trawy, tak też uczyniono. Zakład Gospodarki Komunalnej, który zajmuje się trawnikami, postanowił ograniczyć liczbę koszeń.Wtedy to odezwała się inna grupa mieszkańców, która nie tylko wytykała zaniedbane – ich zdaniem – zielone tereny w mieście. Wiele osób narzekało na plagę meszek, komarów i innych owadów. Mówili, pisali także do redakcji „GL”, że to, co dzieje się w mieście, to jakaś masakra. Nie można wyjść z domu, otworzyć okna. A dzieci, które wracają z podwórka, są całe w bąblach i trzeba stosować różne maści, by im ulżyć. Narzekali też alergicy, że trawy i inna roślinność mocno pyli, przez co im żyje się trudniej. Trzeba było zastosować w końcu dodatkowe opryski.