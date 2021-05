Złodzieje przebili się sto metrów podziemnymi korytarzami w Obrzycach, aby dotrzeć do kościoła. Prześledziliśmy ich trasę

Pod całym wybudowanym na początku XX w. kompleksem szpitalnym w ówczesnym Obrawalde czyli Obrzycach pod Międzyrzeczem, Niemcy stworzyli kompleks korytarzy, którymi poprowadzili rury ciepłownicze. Są ogromne. Tymi właśnie kanałami w nocy z soboty na niedzielę (21 marca) włamywacze przedostali się do kościoła w Obrzycach. I tutaj skradli tak cenną dla wiernych z powodów uczuciowych, kasetkę. Jako pierwsza ślady przestępstwa odkryła parafianka, która przyszła przygotować kościół do niedzielnej mszy i nagle dostrzegła, że podłoga w świątyni jest zabłocona. Zaczęła sprzątać i tak krok po kroku natrafiła na ślady przestępstwa.

Wybili właz w kościele

- Wtargnąwszy do kościoła, po podniesieniu włazu, złodzieje ruszyli w kierunku znajdujących się tuż przed wejściem kaset – mówi obecny proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Kukielski. - Do jednej nich parafianie składali ofiary na kwiaty na Grób Pański, a do drugiej datki na rehabilitację bardzo cenionego w parafii w Bobowicku poprzedniego proboszcza Andrzeja Tymczyja. Mogło w niej być ponad dwa tysiące złotych. Jednak nie o pieniądze tutaj chodzi...