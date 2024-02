Zmiana w katedrze w Gorzowie. Dyżury spowiedników będą przez pięć dni

- Ulegają zmianie dyżury spowiednicze w naszej katedralnej świątyni. W miejsce dotychczasowego całodziennego dyżuru w czwartek kapłani dekanatów gorzowskich będą służyli sakramentem pokuty i pojednania od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15.00 do 16.30 – poinformowali duchowni z katedry w najnowszych ogłoszeniach parafialnych.

Dyżuruje też penitencjarz

Księża przypominają też, że w środy i piątki od 16.30 do 18.00 w konfesjonale zasiada ksiądz penitencjarz. To duchowny, który jest upoważniony do udzielania rozgrzeszenia w wypadkach popełnienia najcięższych grzechów, których rozgrzeszenie podlega bezpośrednio papieżowi lub biskupowi. Te grzechy to m.in. herezja, apostazja czy grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu.