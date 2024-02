Tak wygląda teraz wnętrze wieży katedry w Gorzowie. Jeszcze w tym roku będą organy?

Wnętrze katedralnej wieży jest jeszcze przed montażem platform. Na razie parafia ogłosiła przetarg na rekonstrukcję szafy organowej.

To, jak wygląda wnętrze katedralnej wieży, możemy zobaczyć dzięki zdjęciom bpa Adriana Puta, biskupa pomocniczego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który mieszka przy ul. Obotryckiej na plebanii.

W wieży brakuje jeszcze kilku elementów, m.in. platformy widokowej czy mechanizmu zegara, które mają się znaleźć w górnej jej części. W dolnej części są już częściowo zamontowane elementy (m.in. oświetlenie punktowe), które ma posłużyć przy planowanej tu wystawie. Jak już przedstawiciele diecezji informowali prawie trzy lata temu, wystawa ma zostać stworzona z artefaktów odnalezionych podczas remontu wieży.

Co znaleziono w katedrze?

W trakcie prac remontowych po pożarze, do którego doszło na przełomie czerwca i lipca 2017 (ogień zauważono 1 lipca wieczorem, ale biegli ustalili, że mógł on się tlić nawet przez kilka dni) znaleziono m.in. sto monet. Wśród nich są brandenburskie fenigi brakteatowe z XIV-XVI wieku, fenig Zakonu Krzyżackiego z XV w. czy szwedzki szeląg z XVIII w. Oprócz tego znaleziono fragmenty ceramiki naczyniowej z różnych okresów od XIV do XIX w. Znaleziono też ozdoby, zabawki, a nawet napisany po niemiecku telegram czy opakowanie po przedwojennych papierosach.

Organy będą w grudniu?

Parafia katedralna wraz z diecezją sukcesywnie przywraca najstarszy w Gorzowie kościół do stanu sprzed lat. Aktualnie szuka firmy, która dokona rekonstrukcji szafy organowej (samymi piszczałkami zajęto się tuż po pożarze) oraz odbuduje organy. Organy zostały wykonane w 1915 przez firmę Sauer. Mają one 43 głosy.

Parafia chce, by zadanie zostało wykonane do 1 grudnia 2024. Na chętne firmy czeka do 25 lutego.

Dodajmy, że w galerii zdjęć wykonanych przez bpa Adriana Puta można też zobaczyć, jak wyglądają zakamarki katedry znajdujące się nad stropem ponad główną częścią świątyni.

Kiedy będą wskazówki?

A co z najbardziej wyczekiwaną przez mieszkańców częścią wieży, czyli wskazówkami zegara? Przedstawiciele diecezji mówią, że będą one zamontowane dopiero pod koniec całego remontu. Mając na uwadze, że trzeba jeszcze odtworzyć platformę widokową, raczej nie spodziewamy tego w tym roku. Duchowni mówią nam jednak, że do zamontowania wskazówek „jest już bliżej niż dalej”. Czytaj również:

