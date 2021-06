Znamy wyniki budżetu obywatelskiego Zielonej Góry. Jakie zadania zostaną wykonane w tym roku?

W głosowaniu na 42 zadania z budżetu obywatelskiego uczestniczyło blisko 27 tysięcy zielonogórzan. Pula pieniędzy do wydania wynosiła 6,5 miliona złotych. Można było głosować na jedno zadanie, dotyczące tzw. starej Zielonej Góry i jedno - dzielnicy Nowe Miasto. Nie wszystkim jednak to rozwiązanie się podobało.

Najwięcej głosów zebrało zadanie Bezpieczny Przylep. To, że udało się zebrać aż 5,5 tys. głosów to zasługa wszystkich mieszkańców sołectwa, którzy przekonywali znajomych z całego miasta, by oddali głos na ich propozycję. Projekt Bezpieczny Przylep ma na celu znaczącą poprawę bezpieczeństwa dzielnicy w zakresie ruchu drogowego, rowerowego i pieszego. Jest on odpowiedzią na bardzo duży wzrost liczby mieszkańców dzielnicy oraz przyległych miejscowości. Zawiera w sobie wykonanie kilkunastu inwestycji, które bezpośrednio wpłyną na poprawę jakości życia w dzielnicy. Zestawienie inwestycji:

Jak oceniamy obecny budżet obywatelski? - Uważam, że jak był podział na pięć okręgów, to było bardziej sprawiedliwe, bo niemal każde osiedle mogło coś dostać, a tak to po raz kolejny wygrywa Chynów, Przylep itd. Zielonogórzanie mieszkają w różnych rejonach i każda chciałby, żeby ich okolica się zmieniała. Przecież wszyscy płacą podatki - mówi pan Tomasz.

- Ja mieszkam na Chynowie, więc jestem bardzo zadowolona - mówi pani Renata. - My potrafimy się zorganizować i wygrać naprawdę duże pieniądze. Po raz kolejny zresztą. Brawo my!

- Bardzo żałuję, że nie przeszedł model układu słonecznego. To zadanie służyłoby wszystkim mieszkańcom, a także gościom. Bo to naprawdę fajna atrakcja turystyczna i edukacyjna - podkreśla pan Sebastian.

- Budżet obywatelski nie jest doskonały i moim zdaniem należy go zmieniać, by ludzie mieli poczucie, że jest sprawiedliwy - mówi pan Henryk.

- Dobrze, że w ogóle jest i że można było głosować. Ja się cieszę. W zeszłym roku pandemia wszystko nam wywróciła do góry nogami, więc teraz nie narzekam. Bo to też przykład powrotu do normalności - podkreśla pani Jolanta.

Komentuje radny Paweł Zalewski

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy niezależnego radnego Pawła Zalewskiego, który o budżecie obywatelskim wie wszystko. Oto co nam powiedział: - Zielona Góra jest miastem, w którym mieszkańcy bardzo chętnie biorą udział w budżecie obywatelskim. Mamy jeden z najwyższych w kraju wskaźników głosujących mieszkańców - ok 20%. Wpływ na to ma w dużej mierze sama aktywność pomysłodawców projektów oraz przystępnie skonstruowane zasady. Obecny podział środków na pulę dzielnicową i ogólnomiejską wynika z przepisów prawa wprowadzonych w 2018 r. Taki podział jak niegdyś - na okręgi, byłby możliwy gdyby zostały utworzone dodatkowe jednostki administracyjne miasta w postaci oficjalnych dzielnic, czy osiedli. Budżet obywatelski w naszym mieście ciągle zmienia się, jest dostosowywany do przepisów prawa, bieżącej sytuacji i oczekiwań mieszkańców. W tym roku pojawiła się profesjonalna platforma internetowa do obsługi budżetu obywatelskiego. Dzięki niej każdy mógł dokładnie zapoznać się ze szczegółami projektów. To kolejna bardzo duża zmiana wpływająca na podniesienie jakości naszego budżetu obywatelskiego. Niedługo, bo w sierpniu, powinna rozpocząć się kolejna edycja na 2022 rok.