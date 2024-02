Znamy wyniki sekcji 10-latka, który zginął pod Gorzowem

Przypomnijmy: do tragedii doszło w piątek 9 lutego przed północą. W okolicach kościoła w Wawrowie grupa rodzin pakowała się do autobusu z myślą, że za kilka chwil wyruszy w podróż na ferie do Zakopanego. Wtedy w ulicę prowadzącą od Wawrowskiego ronda w stronę Czechowa wjechało bmw, za którego kierownicą siedział 26-letni mężczyzna i doszło do potracenia 10-letniego chłopca.

Wideo: Podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji o kulisach zatrzymania podejrzanego o spowodowanie wypadku