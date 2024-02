Zobaczcie co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze? Balet z Gruzji, "Poparzeni kawą", lalki świata, stary Gorzów w akwareli, archeologia

Ciekawy jestem ile pączków zjedli Państwo w "Tłusty czwartek"? Ja tylko jednego (kupiłem więcej), ale jechałem po nie aż do jednej z cukierni w Sulechowie. Tak naprawdę, to w ten weekend mamy końcówkę karnawału, a w środę przypadają Walentynki. W lubuskich placówkach kultury przygotowano mnóstwo atrakcji, ciekawych koncertów oraz wystaw. Będzie w czym wybierać.

GUBIN

Galeria Ratusz działająca przy Gubińskim Domu Kultury zaprasza w piątek (16.02) o godz. 18, na niecodzienne wydarzenie jazzowe. Będzie to wernisaż wystawy fotografii legendy polskiej piosenki i wytrawnego jazzowego perkusisty Andrzeja Dąbrowskiego, a także znakomitego fotografika jazzu - Wojciecha Druszcza. Nie zabraknie niespodzianek m.in. w postaci archiwalnych kronik filmowych dotyczących pionierskiego okresu w historii polskiego jazzu przełomu lat 50-60. Galeria Ratusz w Gubinie od blisko dwóch lat, oprócz prezentowania wystaw artystów plastyków (malarstwo, grafika, rękodzieło), organizuje prezentacje muzycznych artefaktów, okładek płyt winylowych, plakatów i innych dzieł dokumentujących historię polskiej kultury muzycznej. Wystawa „Cały ten Jazz” jest kolejną inicjatywą poszerzającą ofertę kierowaną do mieszkańców Gubina i regionu. Wstęp wolny.

NOWA SÓL

Dziecięce zabawki W Muzeum Miejskim w Nowej Soli można obejrzeć nową wystawę czasową „Lalki świata” ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Nowosolska odsłona to blisko 170 eksponatów opowiadających o tradycjach i zjawiskach kulturowych ponad 50 narodów z aż sześciu kontynentów. Wystawa ukazuje precyzyjnie wykonane stroje ludowe oraz kulturę duchową, ponieważ dużą część kolekcji stanowią lalki rytualne. W tradycyjnych społecznościach biorą udział w czynnościach o znaczeniu magiczno-religijnym lub są elementem ważnych wydarzeń w roku obrzędowym. Japońskie tradycyjne lalki kokeshi, figurki darumy, kubańska piękność z liści bananowca, magiczne trolle i ukraińska motanka - to tylko niektóre z elementów tej wystawy, dla której charakterystyczna jest też różnorodność materiałów użytych do ich wykonania. Jest też element nowosolski, gdyż całoś została wzbogacona plastycznym akcentem autorstwa nowosolskiej artystki Grażyny Graszki i eksponatami korespondującymi z kielecką kolekcją wybranymi ze zbiorów nowosolskich. Ekspozycję będzie można oglądać do 15 maja br.

Skutki gorącej kawy

Dokładnie w Walentynki, w środę (14.02) o godz. 19, w hali sportowo-widowiskowej, odbędzie się koncert zespołu „Poparzeni kawą trzy”. Zespół powstał w 2005 r. Wydanie pierwszej płyty w 2011 roku zbiegło się z sukcesem zespołu na festiwalu „Top Trendy” w Sopocie, gdzie muzycy zdobyli Nagrodę Dziennikarzy, a miesiąc później, zwyciężyli na ogólnopolskim festiwalu „Przebojem na antenę”. Autorem tekstów jest Rafał Bryndal, dzięki któremu powstały takie przeboje jak „Byłaś dla mnie wszystkim”, „Wezmę cię” czy „Okrutna zła i podła”. W skład wchodzą: Roman Osica, Krzysztof Zasada, Wojciech Jagielski, Mariusz Gierszewski, Piotrek Sławiński, Marian Hilla i Jacek Kret. Wstęp płatny.

ŚWIDNICA

W Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy warto zobaczyć nową wystawę „Kolejny wiek z archeologią. Badania archeologiczne w XXI wieku na terenie Gorzowa Wielkopolskiego”. Jest to ekspozycja stworzony przez archeologów Muzeum Lubuskiego: Stanisława Sinkowskiego we współpracy z Pawłem Kaźmierczakiem i Rafałem Wyganowskim. Po raz pierwszy została ona zaprezentowana w grudniu 2022 roku w gorzowskim Spichlerzu – filii Muzeum Lubuskiego. Jest ona poświęcona pamięci Henryka Jana Kustosza – badacza i miłośnika architektury.

Od ponad 20 lat, w Gorzowie Wielkopolskim są realizowane liczne inwestycje budowlane, podczas których odkopano znaczną ilość szczególnie cennych przedmiotów historycznych. Skarby te, które przez lata były skrywane pod ziemią, można zobaczyć właśnie w Świdnicy. Odnalezionym artefaktom towarzyszą plansze zawierające informacje o znaleziskach archeologicznych i ich kontekście kulturowym. Uzupełnieniem są ponadto fotogramy ukazujące przebieg prac budowlanych i archeologicznych. Wstępy płatne.

DRZONÓW

Z okazji zbliżających się ferii zimowych Lubuskie Muzeum Wojskowe przygotowało wystawę czasową pt. „Najnowsze nabytki LMW 2019 – 2023”. Jej wernisaż nastąpi już we wtorek 13.02.2024 o godz. 13.00.

Cyklicznie co parę lat prezentujemy zwiedzającym muzealia, które z różnych względów nie trafiły na ekspozycje stałe. Powodem zawsze jest mocno ograniczona przestrzeń wystawiennicza naszej placówki, ale także zły stan zachowania eksponatów czy też nie pasująca do aranżacji wystaw stałych treść merytoryczna pozyskanych muzealiów.

Na wystawie czasowej, którą oglądać będzie można do maja br,. prezentowane będzie prawie dwieście eksponatów spośród ponad czterystu, które w latach 2019 – 2023 trafiły do muzeum jako przede wszystkim bezpłatne dary od osób prywatnych oraz przekazy od instytucji m.in. Urzędów Skarbowych, Policji, Narodowego Banku Polskiego O. Zielona Góra, Żandarmerii Wojskowej O. Żagań, Prokuratur Rejonowych, różnych stowarzyszeń. W kilkunastu gablotach demonstrowane są mundury, krótką i długą broń palną, broń białą, hełmy, wyposażenie żołnierskie, oprzyrządowanie artyleryjskie, monety i banknoty kolekcjonerskie, zdjęcia, dokumenty, medale, odznaki i odznaczenia. Są to pamiątki dokumentujące przede wszystkim służbę wojskową Polaków i osób polskiego pochodzenia w okresie II wojny światowej oraz współcześnie. Wystawa uzupełniona jest kilkunastoma książkami wybranymi z prawie setki, które w w/w okresie trafiły do muzealnej biblioteki w ramach zakupów ze środków własnych muzeum oraz jako dary bezpłatne od osób prywatnych i instytucji. Wstęp płatny (oprócz dnia wernisażu).

ŻAGAŃ

Bose stopy wiosny

W sobotę (10.02) o godz. 17, w holu słonecznym Żagańskiego Pałacu Kultury odbędzie się wernisaż wystawy poplenerowej „Wiosna w stadninie, sielskie wiejskie z bosymi stopami”. Jej autorami są członkowie Zespołu Twórczego „Portret” Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Plener odbył się wiosną 2023 roku w Stankowicach na Pogórzu Izerskim. Grupa dziewięciu fotografów i dziewięciu modelek i modeli miała ten teren do swojej dyspozycji. Przez trzy dni wykonali setki zdjęć, a kilka wykonanych jest w czerni i bieli. Pozowały osoby nie tylko doświadczone w modelingu, zaproszono także mieszkańców z okolicznych miejscowości i pracowników stadniny. Stroje przywieziono z garderoby Żagańskiego Pałacu Kultury. Wstęp wolny.

Turniej na fortepiany W wtorek 13.02. o godz. 18, w sali kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury odbędzie się koncert w wykonaniu Jakuba Kuszlika. To laureat IV. nagrody na XVIII. Konkursie Chopinowskim, a także nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków na XVIII edycji tego konkursu. Jest absolwentem klasy fortepianu bydgoskiej Akademii Muzycznej. W 2016 roku zdobył II. nagrodę X. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Koncertował w Polsce i za granicą, między innymi w USA, Japonii, Wietnamie, Armenii, Islandii, ZEA, Kanadzie, Brazylii oraz w Chile. W listopadzie 2018 pianista wystąpił z ogromnym sukcesem w Lincoln Center w Nowym Jorku. W grudniu 2022 roku ukazał się drugi album - „Chopin-Debussy”. Recitalem tym, pianista uświetni XXVI. Ogólnopolski Turniej Pianistyczny im. Haliny Czerny – Stefańskiej, który potrwa do środy (14.02). Wstęp wolny.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Gorzów w akwareli

W sobotę (10.02) w Miejskim Centrum Kultury - Klubie Kultury „MCK Jedynka”, o godz. 17.30, odbędzie się wernisaż wystawy akwareli Macieja Plusta „Perły Gorzowa”. To członek gorzowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów RP. Z wykształcenia muzyk i architekt. Pochodzi z artystycznej rodziny z tradycjami. Na co dzień zajmuje się wizualizacjami architektonicznymi. Akwarela stanowi dla niego pomost pomiędzy pracą a rekreacją. Na wystawie prezentowane są najnowsze akwarele z historycznymi budynkami Gorzowa Wielkopolskiego, jak i rysunek architektoniczny, do tej pory niepublikowane w internecie. „Smaczku” dodaje użyta technika artystyczna. Wstęp wolny. Archeolog o Gorzowie we wtorek (13.02) o godz. 17, w Zespole Willowo-Ogrodowym Muzeum, Lubuskiego, w ramach Gorzowskich Konwersatoriów Muzealnych odbędzie się wykład pt. "Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich odkryte w Gorzowie Wielkopolskim", który wygłosi archeolog Stanisław Sinkowski. Wstęp wolny.

Teatr na pełnych obrotach Tradycyjnie każdego roku w okolicach walentynek Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. gra coś specjalnie z tej właśnie okazji. W tym roku, aktorzy postanowili postawić na humor, a farsa "NA PEŁNYCH OBROTACH", nie dość, że jest arcyzabawna, to jeszcze idealnie wpasowuje się w klimat "święta zakochanych". Spektakle odbędą się: 14.02 godz. 19:00, 15.02 godz. 19:00 i 16.02 godz. 19:00. Po walentynkowym spektaklu, widzowie będą mieli okazję wylosować vouchery do gorzowskich kawiarni oraz restauracji. W tym roku voucherów mamy ponad 40, a dodatkowo jeszcze trzy wina z gorzowskiej winnicy. Wstęp płatny.

Opis spektaklu >>>

ZIELONA GÓRA

Koncert w BWA z bas klarnetem W galerii BWA, w piatek (9.02) o godz 19, odbędzie się koncert promujący płytę Walk Thru. Wstęp wolny

Piotr Mełech i Wojtek Kurek tworzą duet od ponad 7 lat. Zagrali razem dziesiątki koncertów. Debiutowali albumem 'Split Here' (Antenna Non Grata), który nawiązywał formą do około jazzowych korzeni i free improv. Ich drugi album 'Walk Thru' eksploruje transowe, motoryczne rytmy i zapętlone melodie o orientalnej prowieniencji. Razem tworzą zwartą, pędzącą do przodu tkankę o ugruntowanej i wyraźnej strukturze. Czerpią z tradycji i muzyki improwizowanej. Klarnet basowy i sopranowy Mełecha doskonale współdzielą przestrzeń z krótko brzmiącym, czasem wytłumionym, zestawem perkusyjnym Kurka. Album cechują minimalizm i uważność, a koncerty wzbogaca kontekst miejsca, który pozwala muzykom reinterpretować muzykę względem przestrzeni. Służąc wielu panom Lubuski Teatr zaprasza na spektakl "Sługa dwóch Panów". Odbędą się one: 9 i 10.02 na godz. 19, 11.02 o godz 18.

Trzy stulecia temu publiczność zwijała się ze śmiechu oglądając przygody arlekina Trufaldina – tytułowego „sługi dwóch panów” z commedii dell’ arte Carla Goldoniego. Pracując na dwa fronty, bohater ustawicznie mylił polecenia swoich mocodawców, co prowadziło do wielu zabawnych nieporozumień i perypetii. Czy ta historia może dziś bawić tak samo, jak w tamtych czasach? Choć autor sztuki w dużym stopniu nawiązuje do najlepszych wzorców literatury kryminalnej, to jednak nie zasiewa w odbiorcach napięcia, lecz prowokuje ich do wybuchów niczym nieskrępowanego śmiechu.

Balet z Gruzji W wtorek (13.02) o godz. 19.00 w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego wystąpi Gruziński Balet Narodowy Sukhishwili. To profesjonalny, państwowy zespół taneczny w Gruzji, założony w Tbilisi przez małżeństwo Iliko Sukhishwili i Nino Ramishvili w 1945 roku. Jego repertuar obejmuje tańce ludowe różnych narodowości Gruzji i Osetii, a także przedstawienia teatralne z towarzyszeniem muzyki na oryginalnych gruzińskich instrumentach ludowych. Wśród tańców wykonywanych przez artystów zespołu znajdują się m.in.: „Kartuli”, taniec kobiecy „Samaia”, „Kintouri”, „Davluri”, tańce adżariańskie „Gandagan” i „Khorumi”, azerbejdżańskie taniec „Jeyrani”, osetyński „Simd”, „ Ilouri ”, taniec Khonga, „taniec chewsurski” i wiele innych. Od 1948 roku zespół zaczął koncertować po miastach ówczesnego ZSRR, następnie odbył tournée po Polsce, Rumunii, USA, Finlandii, Francji, Czechosłowacji, Austrii, Bułgarii, Węgrzech, Danii, Wenezueli, Kolumbii i Kubie. Zespół występował m.in. w Albert Hall w Londynie, The Colosseum czy Metropolitan Opera i Madison Square Garden w Nowym Jorku. Z kolei, w 1967 roku zespół taneczny wystąpił w mediolańskiej „La Scali”, co podobno było pierwszym i jedynym występem zespołu folklorystycznego na tej scenie. Oryginalne kostiumy projektował Simon (Soliko) Virsaladze. W dużej mierze, rodzina założycieli kontynuuje przedsięwzięcie np. ich syn - Tengiz Sukhishvili - jest dyrektorem artystycznym i generalnym ansamblu. Jego żona - Inga Tevzadze - była tancerka, jest obecnie mistrzynią baletu, zaś Iliko Sukhishvili Jr. - głównym choreografem. Gruziński Balet Narodowy liczy siedemdziesięciu tancerzy i małą orkiestrę. Zespół taneczny prowadzi tak że zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wstęp płatny.

WYDARZY SIĘ

W tej rubryce piszemy krótko o wybranych, w tym - odleglejszych wydarzeniach

10.02 – Koncert walentynkowy „Szlagierowy zawrót głowy”, Sulechowski Dom Kultury,

11.02 – Koncert Ewy Stasiewicz „Połącz paski”, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

17.02 – Koncert „Możdżer i Bałdych”, Teatr im. J. Osterwy, Gorzów Wlkp.,

17.02 – Koncert Anny Marii Jopek, Nowosolski Dom Kultury,

17.02 – Koncert „Piosik Quartet – For Jack”, Zajazd Kultury, Zielona Góra,

18.02 – Szlagierowy Zawrót Głowy, Sulęciński Ośrodek Kultury,

23.02 - Koncert Michała Bajora, Sulechowski Dom Kultury,

23.02 – Koncert wiedeński „Orkiestra księżniczek”, Żagański Pałac Kultury,

23.02 – Wernisaż wystawy „Cienie przodków”, Muzeum Lubusie, Gorzów Wlkp.

24.02 – Koncert Michała Bajora, Gorzów Wlkp. (25.02 – Żagań),

24.02 – Koncert „Daria ze Śląska”, Kostrzyńskie Centrum Kultury, Kostrzyn nad Odrą,

24.02 – Koncert laureatów Festiwalu Piosenki „Poetyckie Rubieże”, Gubiński Dom Kultury,

2.03 – Koncert Grubsona, Nowosolski Dom Kultury,

2.03 – Koncert Pauliny Styś z cyklu „Piętro wyżej”, Szprotawski Dom Kultury,

2.03 – Koncert zespołu „Beltaine”, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

3.03 – Koncert „Tre voci”, Gorzów Wlkp.,

8.03 – Koncert „Spięty – Heartcore”, Kostrzyński Dom Kultury,

8.03 – Koncert pamięci Czesława Niemena i Anny German, Sulechowski Dom Kultury,

8.03 – Siesta w drodze „Wieczór Fado”, Nowosolski Ośrodek Kultury,

9.03 – Barbie Party lata 90-te, Zbąszynecki Dom Kultury,

23.03 – Koncert „Kim Nowak”, Piwnica Artystyczna „Kawon”, Zielona Góra,

23-24.03 – 80-ta rocznica Wielkiej Ucieczki, Muzeum Obozów Jenieckich, Żagań,

24.03 - Koncert “Me And That Man”, Żarski Dom Kultury,

1.04 – Koncert wielkanocny Orkiestry Dętej “Zastal”, Zielona Góra,

5.04 – Koncert “Enej - Vesna Tour”, Piwnica Artystyczna Kawon, Zielona Góra,

11.04 – Koncert „NutkoSfera - CeZik dzieciom”, Kostrzyński Dom Kultury,

27.04 – Koncert Piotra Bukartyka, Kostrzyńskie Centrum Kultury, Kostrzyn nad Odrą,

17.06 – III. Ogólnopolski Festiwal Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Na Przydrożku”, Wymiarki

