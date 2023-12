2 stycznia Gorzów uruchomi nową linię tramwajową. Będzie wozić pasażerów na ul. Dworcową

Od wtorku 2 stycznia 2024 w Gorzowie znów będzie jeździła tramwajowa linia nr 4. Będzie woziła pasażerów między krańcówką przed rondem Gdyńskim a skrzyżowaniem ul. Dworcowej z ul. Jancarza.

Za niespełna dwa tygodnie w Gorzowie zostanie uruchomiona nowa linia tramwajowa. Będzie to linia nr 4 kursująca od przystanku „Fieldorfa-Nila” do nowego przystanku zbudowanego na ul. Dworcowej – tuż przed jej skrzyżowaniem z ul. Jancarza.

- Tramwaje na ul. Dworcową zaczną jeździć 2 stycznia – powiedziała nam w środę 20 grudnia wiceprezydent Iwona Olek. Tym samym potwierdziła to, o czym pisaliśmy ponad miesiąc temu.

15 listopada na nowe tory na ul. Dworcowej (torowisko zostało wymienione) wjechał tramwaj. Test wypadł pomyślnie i już na drugi dzień wiceprezydent Olek mówiła nam, że linia nr 4 zostanie uruchomiona na początku nowego roku. I tak też będzie.

Nowa linia zostanie uruchomiona w drugi dzień nowego roku, bo 1 stycznia nie jest to potrzebne. W Nowy Rok mieszkańcy odpoczywają jeszcze po sylwestrze i nie korzystają z autobusów i tramwajów tak masowo jak w inne dni wolne.

12 lat przerwy

2 stycznia 2024 ma też wymiar symboliczny i historyczny. Dwanaście lat temu, 2 stycznia 2012, zawieszone zostały linie nr 4 i 5, które kursowały na ul. Dworcową – odpowiednio – z istniejącej wtedy jeszcze pętli „Silwana” i z pętli na Piaskach. Obie linie zostały zawieszone, bo ówczesny prezydent Tadeusz Jędrzejczak uznał, że kursowanie tramwajów do pętli przy dworcu jest nieopłacalne. Teraz tramwaje zostaną już prawdopodobnie na długie lata.

W trakcie trwającej od 4 lipca do 30 listopada przebudowy ul. Dworcowej zlikwidowano pętlę przy samym dworcem, a torowisko poprowadzono już w kierunku ul. Jancarza. Na razie kończy się ono przed łącznikiem pomiędzy dworcem a zabytkowym budynkiem administracji kolejowej z 1895. Po zburzeniu współczesnego łącznika, tory mają zostać wybudowane wzdłuż całej ul. Jancarza, przy której będzie centrum przesiadkowe. Ta inwestycja musi zostać zrobiona do końca 2030, by nie stracić 180 mln zł unijnego dofinansowania na „projekt tramwajowy”.

Jeden tramwaj na godzinę?

Jak często ma jeździć tramwaj linii nr 4? Rozkład jazdy nie został jeszcze zaprezentowany, ale prawdopodobnie będzie to (mniej więcej) co godzinę.

- Do obsługi tej linii będzie skierowany jeden wóz, który będzie kursował pomiędzy Fieldorfa-Nila a Dworcową – mówił nam w środę Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Dziś na przejechanie dystansu pomiędzy krańcówką na Manhattanie a Zakładem Energetycznym linia nr 1 (jeździ ona na Wieprzyce) potrzebuje 20 minut. Na dojechanie od Zakładu Energetycznego do przystanku na Dworcowej tramwaj będzie potrzebował minutę. Na przejechanie trasy linii nr 4 w obie strony plus przejście motorniczego z jednego krańca tramwaju na drugi godzina wystarczy.

Na ul. Dworcowej tramwaj będzie się zatrzymywał na przystanku, który został zbudowany pomiędzy sklepem Żabka a barem po drugiej stronie zamienionego już w deptak fragmentu ul. Dworcowej. Czytaj również:

