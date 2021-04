2,5-letnia Lenka z Iłowej potrzebuje pomocy! Dziewczynka jest chora na ostrą białaczkę limfoblastyczną

- Zaczęło nas niepokoić zdrowie Lenki - tłumaczy Henryk Nowak, ojciec dziewczynki. - W lutym nie miała apetytu, a na jej szyi pojawił się guzek. Szukaliśmy pomocy lekarskiej. Usłyszeliśmy, że to tłuszczak. Został nawet wyduszony. To jednak nie pomogło i dopiero gdy lekarze zdecydowali się na jego wycięcie, zostały wykonane podstawowe badania dziecka, a więc morfologia. Wtedy okazało się, że to ostra białaczka limfoblastyczna.

5 marca 2021 praktycznie z marszu Lenka wraz z mamą Antoniną pojechała do Wrocławia. Przylądek to Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej, które powstało z inicjatywy Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” i dziś stanowi największy w Polsce dziecięcy ośrodek przeszczepowy. Lekarze oraz pielęgniarki każdego roku walczą tu o życie 2 tysięcy dzieci przyjeżdżających do Wrocławia na leczenie z całego kraju. Jego dobrym duchem i szefową jest profesor Alicja Chybicka.