Ależ to miejsce - park pałacowy w Brodach. Takich skarbów nie doceniamy... Odkryjmy je

Oczywiście, podobnie jak pałac, park w Brodach najwięcej zawdzięcza Heinrichowi von Brühlowi, szefowi i dyplomacji oraz skarbu Augusta III Mocnego, króla Polski i Saksonii. Tak, to ten sam, którego w „Hrabinie Cosel” sportretował nam Kraszewski. Majątek kupił w 1740 roku i postanowił stworzyć rezydencję godną swojego stanowiska i majątku. O pałacu pisaliśmy już wielokrotnie, zajrzyjmy zatem do ogrodu. Dokonanie rewolucji Brühl powierzył architektowi i planiście ogrodów Johannowi Christofowi Knöffelowi. Projekt powstawał dwa lata, jego realizacja dziewięć.

Dzięki Krystynie

Pierwszych zmian dokonano w 1807 r. Od 1816 r. parkiem opiekował się angielski ogrodnik Klemenson. Za pałacem w miejscu dawnych parterów kwiatowych założono łąkę kwietną z rozłożystym bukiem o czerwonych liściach. Przy oranżerii wytyczono półkolisty plac służący do zabaw, otoczony wysokim grabowym żywopłotem. Blisko oranżerii powstało arboretum, w którym uprawiano cenne drzewa sprowadzone z Ameryki i Anglii. Nowym elementem parku była rzeźba przedstawiająca sarkofag z obeliskami. Stanęła w miejscu tragicznie zakończonego pojedynku, który miał miejsce po jednej z hucznych zabaw. W tym czasie ogrodnictwo i szkółka majątku brodzkiego słynęły nie tylko w okolicy, ze wspaniałej kolekcji dalii.

Przypuszczalnie w owym czasie poszczególne części ogrodu otrzymały nazwy własne. Najstarsza (barokowa) część parku zwana jest dzisiaj Małym Parkiem, pozostała część założenia to Duży Park oraz najmłodsza część romantycznego ogrodu założona na szczycie moreny przylegającej do pd. brzegu jeziora, to Ustronie Krystyny (nazwane na cześć żony wnuka H. von Brühla – Fryderyka Augusta). Park ten powstał na podstawie planu z 1832 r. Znajdowały się tu różne budowle ogrodowe m.in. pustelnia oraz Świątynia Krystyny – wzorowana na antycznej świątyni z ogrodów cesarza Hadriana z Tivoli. Widoki z nich zaprojektowano tak, by ukazywały piękno jeziora w różnych perspektywach. Na jeziorze powstały dwie sztuczne wyspy. Wyspa Łabędzia zwana również Wyspą Miłości z altaną w Małym Parku i druga na osi głównej pałacu. Wokół jeziora założono spacerowe promenady.