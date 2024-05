Badamy nie tylko mamy! Nie tylko piersi, ale i nerki. Akcje profilaktyczne w sobotę i niedzielę w parku i na deptaku w Zielonej Górze OPRAC.: Leszek Kalinowski

Stowarzyszenie Zielonogórskie Amazonki i Stowarzyszenie Nerka od lat namawiają nas do badań profilaktycznych i organizuje liczne akcje. Teraz zapraszają nas na spotkania w sobotę w Parku Tysiąclecia i w niedzielę na zielonogórskim deptaku obok pomnika Bachusa. Wiele się będzie działo... Mariusz Kapała, Jacek Katos Zobacz galerię (19 zdjęć)

W sobotę i w niedzielę zorganizowane zostaną akcje, zachęcające Lubuszan do wykonywania badań profilaktycznych i zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia. Warto przyjść do Parku Tysiąclecia albo pod pomnik Bachusa na zielonogórskim deptaku i zadbać o swoje zdrowie.