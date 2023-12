BARWY LUBUSKIEJ POLITYKI: O tym, jak zaczyna Maja, kto poleci w kosmos i dlaczego Komarnicki nie świętował 13 grudnia

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic połączyła życzenia zdrowia dla chorego eksministra Zbigniewa Ziobry z zapowiedzią jego przesłuchania w szpitalu.

Wiceminister z Gubina

Pierwszym wiceministrem z Lubuskiego została mieszkanka Gubina, Izabela Ziętka. Będzie zastępczynią Barbary Nowackiej w Ministerstwie Edukacji i Nauki. To osoba w województwie lubuskim raczej mało znana, ale trzeba jej życzyć sukcesów. Nie będzie łatwo, bo sekretarzem stanu w tym samym resorcie, została Katarzyna Lubnauer. W tym kontekście, nie bez znaczenia jest wykształcenie wiceminister Ziętki – jest psychologiem. Trochę mało, bo tam będzie potrzebny psychiatra, ale zawsze coś. Życzymy sukcesów i wszelkiej pomyślności, zwłaszcza, że z Gubina pod adresem pani wiceminister płyną same dobre opinie.

Kosmiczne województwo

Wbrew obawom samorządowców, województwo lubuskie da się uratować. Wszystko dzięki technologiom kosmicznym. Ten projekt nabiera rozpędu, rozwija skrzydła i zaczyna działalność – mówił marszałek Marcin Jabłoński o Parku Technologii Kosmicznych podczas Lubuskiego Forum Innowacji.

Według niego, ten obiekt ma być centralnym punktem na mapie lubuskiego biznesu. Musieliśmy twardo stąpać po ziemi, żeby, mam nadzieję, kiedyś sięgać gwiazd – powiedział. To już konkret i szansa na przetrwanie. Jak poinformowały marszałkowskie służby, w trakcie imprezy zaprezentowano „projekt lubuskiego nanosatelity”. Rozwinięcie kosmicznych ambicji władz regionu, rozwiązałoby problemy komunikacyjne Lubuszan. Zamiast pociągami na Ziemi, podróżowali by do pracy na Księżycu. Można by również pomyśleć o połączeniu regionu z innymi planetami.

Wojewoda już za chwilę

Kto zostanie wojewodą lubuskim? Odpowiedź na to pytanie otrzymamy w piątek lub poniedziałek. Oczywiście, jeśli premier Donald Tusk będzie w te dni pracował. Wiadomo za to, ku uciesze praktycznie wszystkich w Gorzowie, kto wojewodą nie zostanie. Będzie to Tadeusz Jędrzejczak z Nowej Lewicy. Dlaczego? Poseł Anita Kucharska-Dziedzic, nie jest w ciemię bita i zgodnie z zasadą: tnij kłosy wysoko rosnące, nigdy by na to nie pozwoliła. Inna sprawa, że w ramach koalicyjnych uzgodnień, Nowa Lewica zrezygnowała ze stanowisk wojewodów, a w zamian za to otrzyma więcej wicewojewodów. Kto otrzyma fotel po Dajczaku? Łatwo przewidzieć, że będzie to ktoś z Koalicji Obywatelskiej, choć Trzecia Droga też miała aspiracje. Ze starań nie rezygnuje Krystyna Sibińska, ale obecnie więcej znaczą akcje Marka Cebuli z Krosna Odrzańskiego.

Czekał dwa lata

Podczas spotkania samorządowców pn. „Nowa Umowa Paradyska”, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, zdradził, jak wyglądały relacje polityków Platformy Obywatelskiej z małymi samorządami.

Jak byłem wójtem małej gminy, to przez dwa lata nie mogłem się dostać do marszałek województwa – stwierdził. Wiadomo, że teraz jest lepiej. Przynajmniej, jeśli chodzi o prezydenta Wójcickiego: to zarząd województwa chce się ogrzewać w cieple jego sukcesów.

„Bla, bla, bla”…

Politycy, nawet tacy nieopierzeni jeszcze, w trakcie kampanii wyborczej i po niej, to dwie zupełnie różne osoby. Przykładem może być poseł Maja Nowak z Trzeciej Drogi. Zanim wyborcy ją wybrali, bo nic o niej nie wiedzieli, nawet dobrze się zapowiadała. Zaangażowana społecznie, bez agresywnego języka i całej tej partyjnej narracji. Nikt nie oczekiwał od niej wiele, wiadomo, ale przynajmniej miała zaskoczyć stylem. Zaskoczyła. 15 października Polki i Polacy powiedzieli: dość kłamliwym rządom PiS, hucpie politycznej, zabijaniu wywalczonej niegdyś wolności i demokracji oraz spychaniu naszego kraju na margines Europy – mówiła 11 grudnia w dyskusji nad expose premiera Mateusza Morawieckiego.

Cytując Leszka Millera, powiedziała, że „prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, a po tym, jak kończy”. My już wiemy, że Maja nie zaczyna dobrze.

Rocznica stanu wojennego

Z okazji 42 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się specjalna konferencja pt. „Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej”. Okolicznościowy wykład wygłosił prof. Dariusz Rymar, a wśród uczestników było wielu spośród tych, którzy w tamtym czasie zapłacili najwyższą cenę: byli internowani lub musieli uciekać z kraju. Dziwi nieobecność senatora PO i byłego sekretarza PZPR, Władysława Komarnickiego. On też, w nocy z 13 na 14 grudnia musiał uciekać z Polski.

Przede wszystkim chciałem się dostać do pracy. Ryzykuję wyjazd i udaje mi się przejechać wszystkie posterunki, na których zatrzymywano mnie po drodze. Nie wiem jak, ale przekonałem wszystkich strażników i milicjantów. Udało mi się przekroczyć granicę do DDR. Miałem tam biurko i obowiązki - wspomina w swojej książce „W czepku urodzony”.

Dziesiątki tysięcy osób nie miało takiego szczęścia.

Najważniejsza lokalizacja

W obozie lubuskiej prawicy trwa dyskusja o tym, jak dobrze wypaść w wyborach samorządowych. Rzecz w tym, że najpierw trzeba ułożyć listy wyborcze: te sejmikowe, powiatowe i miejskie. Ten proces, nie tylko w PiS, ale dosłownie w każdej partii, obnaża mielizny systemu: każdy chce dobre miejsce, każdy uważa się za zasłużonego i każdy twierdzi, że kontrkandydat jest gorszy. Jak mawiał Frank Underwood w „House of Cards”: „Polityka jest jak nieruchomości. Najważniejsza jest lokalizacja”. Na liście, ma się rozumieć.

Co w Konfederacji?

Partia Łopatowskiego i Kamińskiego w Lubuskiem, nie wymięka. Przygotowujemy się do wyborów – zapowiedział Krzysztof Łopatowski, kandydat tej partii do Sejmu w ostatnich wyborach. W sobotę w Międzyrzeczu zbiorą się władze partii i będą decydować o strategii.

Z socjalistami nam nie po drodze – zadeklarował. Teraz, po ostatnim numerze z Grzegorzem Braunem, najlepiej żeby spróbowali ze strażakami.

Jakie to głupiutkie

Für Deutschland

Po tym, jak nowym marszałkiem został Marcin Jabłoński, jego służby prasowe z Lubuskiego Centrum Informacyjnego ruszyły z kopyta i od razu stanęły na głowie. Proniemiecka paranoja przekroczyła jednak Rubikon, czego najlepszym potwierdzeniem jest analiza mediów niemieckich w kontekście ich opinii na temat nowego rządu w Polsce. Możliwe, że chłopaki nie piszą sami, a nawet nie tłumaczą z niemieckiego na polski, ale wklejają gotowce od oficerów prowadzących. Najwidoczniej, po wyborach i nominacji nowego premiera, wszelkie hamulce puściły. Po co rzucać się sąsiadom zza Odry do gardeł, nawet jak nie życzą nam dobrze, skoro można po dobroci, ugościć i oddać im nawet polski portal informacyjny. Najlepiej razem z Michałem Iwanowskim!

