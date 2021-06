Będzie nowy zarządca schroniska dla zwierząt w Gorzowie? Miasto ogłosiło konkurs

Pod uwagę będą brane tylko te podmioty, które spełnią warunki podane w konkursie. Podstawowym wymogiem jest to, że statutowym celem takiej organizacji musi być ochrona zwierząt. Jednak pod uwagę będzie brane również doświadczenie, a także możliwości danej organizacji związane z prowadzeniem tego typu obiektu - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy UM w Gorzowie.

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności na rzecz ochrony zwierząt.

Nowy zarządca miałby się zajmować schroniskiem od sierpnia tego roku, przez najbliższe cztery lata. W tym czasie do jego głównych zadań będzie należał nadzór i utrzymanie schroniska, które jest dostosowane do opieki nad około stu czterdziestoma psami. Chodzi tu przede wszystkim o:

Do obowiązków organizacji prowadzącej schronisko będzie także należało zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej, która powinna obejmować:

w 2021 roku - ponad 200 tysięcy złotych

w 2022 roku - ponad 493 tysiące złotych

w 2023 roku - ponad 500 tysięcy złotych

w 2024 roku - prawie 515 tysięcy złotych

w 2025 roku - ponad 306 tysięcy złotych

Co ważne - nowy zarządca będzie musiał zapewnić odpowiednią liczbę personelu, który umożliwi sprawne funkcjonowanie schroniska. Ma to być co najmniej pięciu pracowników.

