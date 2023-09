Bezpartyjni chcą skruszyć polityczny beton. Na razie łamią Pakt Senacki

Stajemy w szranki z partiami politycznymi, z całą zabetonowaną ścianą – powiedział nam lider formacji w Lubuskiem Sławomir Kowal. - To, co się stało, czyli zarejestrowanie komitetu Bezpartyjnych Samorządowców świadczy o tym, że Polacy chcą zmian. Chcą uczciwości i kompetencji i chcą zmiany pokoleniowej. Bezpartyjni Samorządowcy mają na swoich listach przede wszystkim młodych ludzi, takich którzy sami zdobyli kwalifikacje i sami doszli do tego, co mają. Takich, którzy nie idą do polityki dla nabijania swoich portfeli. Idą do polityki po to, żeby zmienić ten kraj. A Polacy jak widać chcą tych zmian. Pokazali to podpisując się pod listami poparcia dla naszych kandydatów.