Chociszewo. Do tej tragedii na przejeździe kolejowym nie miało prawa dojść. Ranek, doskonała widoczność, a jednak kierowca tira nie żyje

Zielona Góra. Zakaz jazdy na rolkach i rowerze w łączniku pod torami. Czy jest potrzebny?

Łącznik pod torami na dworcu PKP w Zielonej Górze to wygodne przejście na drugą stronę miasta. Od pewnego czasu tunel nie jest jednak dostępny dla osób na rowerze, deskorolce, hulajnodze czy na rolkach. Dla tych ostatnich stanowi to prawdziwy problem, bowiem jak sami wskazują, ten tunel to jedyne sensowne miejsce, aby mogli przedostać się z ul. Sulechowskiej do śródmieścia. Czy taki zakaz ma sens?