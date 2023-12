Choinka dla życia to akcja, w której Lasy Państwowe pomagają i doceniają tych, którzy pomogą!

Od rana w zielonogórskim punkcie pobrań, przy ulicy Wazów 42a trwa akcja “Choinka dla życia”. Lasy Państwowe wspólnie z Narodowym Centrum Krwi zapraszają do udziału. Oddaj krew i odbierz choinkę - apelują!

-Dzisiaj mamy akcję “Choinka dla Życia”, to już kolejna edycja tej akcji. Spotykamy się z Lasami Państwowymi po raz trzeci. Jest to promocja Honorowego Krwiodawstwa. Lasy Państwowe nam pomagają zarówno w pozyskaniu krwi, bo sami leśnicy oddają krew, jak i w tym, żeby to krwiodawstwo promować - mówi Monika Fabisz–Kołodzińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze