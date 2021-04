Co się stało w Domu Dziecka we Wschowie? Poważne zarzuty pracownikom postawił były wychowawca i ojciec przebywających tutaj dzieci

- Prowadzimy śledztwo w sprawie znęcania się nad małoletnimi wychowankami Domu Dziecka we Wschowie przez pracowników - potwierdził nam w marcu Artur Dryjas, prokurator rejonowy we Wschowie.

Oba zawiadomienia wpłynęły do Prokuratury Rejonowej we Wschowie w grudniu 2020 roku.

- Ojciec dziecka oskarżył dyrektorkę domu dziecka o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec wychowanków przez kadrę i samą panią dyrektor. Ja natomiast, jako były wychowawca, złożyłem skargę do Rzecznika Praw Dziecka i po dwóch dniach wszczęto postępowanie wobec kadry i osobno wobec środowiska wychowawczego wychowanka - powiadomił media w lutym były pracownik domu dziecka, który pracował we wschowskiej placówce od września do grudnia 2020 roku.

Prokurator poinformował wówczas, że oba zgłoszenia zostały połączone w jedną sprawę, a obaj panowie zostali przesłuchani. Okazało się, że również w grudniu 2020 roku zawiadomienie do prokuratury złożyli pracownicy Domu Dziecka we Wschowie w sprawie znieważania i pomawiana ich przez byłego pracownika oraz ojca jednego z wychowanków. W tej sprawie prokurator podjął jednak decyzję o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na tzw. brak interesu społecznego.

- Czekamy na opinię biegłego psychologa, który oceni wiarygodność zeznań dzieci, które mówią, co się działo w domu dziecka. Kiedy otrzymamy tę opinię, będzie decyzja, co dalej ze sprawą - wyjaśnia Bartosz Jabłoński, zastępca prokuratora rejonowego we Wschowie. - Poza zeznaniami dzieci nie ma innych bezpośrednich dowodów. Zarówno pan ojciec, jak i pan były wychowawca, nigdy nie byli bezpośrednimi świadkami takich zdarzeń. Dlatego tak ważne jest to, co powiedziały dzieci, ale tego ujawnić nie mogę, ale też ważne jest to, jak to oceni biegła psycholog.

Ojciec wychowanka 31 grudnia 2020 roku złożył skargę na dyrekcję domu dziecka do starostwa we Wschowie jako organu prowadzącego placówkę. Sprawa trafiła do rady powiatu.

Członkowie komisji skarg, wniosków i petycji rady powiatu wschowskiego po zapoznaniu się z materiałami jednogłośnie stwierdzili, że zarzuty wobec pracowników Domu Dziecka we Wschowie ujęte w skardze zostały przerysowane i wyolbrzymione. Rada powiatu wschowskiego uznała skargę za bezzasadną.

W uchwale podjętej przez radę powiatu wschowskiego można przeczytać, że dyrektorka placówki odniosła się do wszystkich zarzutów i złożyła pisemne wyjaśnienie. Z dokumentu wynika, że przed przyjściem dzieci skarżącego do placówki były one izolowane przez rówieśników, miały problemy w nauce i lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego. W efekcie pracy kadry Domu Dziecka we Wschowie dzieci zmieniły swój stosunek do nauki, nadrobiły zaległości i zaczęły osiągać sukcesy, także sportowe.