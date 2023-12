Czy Zastal Zielona Góra znów wygra we własnej hali? Przed nami wielkie emocje

- Hall chce zagrać w kolejnym meczu. Widać, że czuje presję, widzi jaką mamy rotację. Brakuje nam ludzi, a ci, którzy są, to grają 150 procent tego, co mogą – mówił David Dedek, trener Zastalu.

W Zastalu kłopotów jednak nie brakuje. Pod znakiem zapytania stoi powrót do drużyny Amerykanina Kamaki Hepy, który powrócił do ojczyzny z uwagi na problemu rodzinne i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wróci. Inny z graczy zza wielkiej wody – Darious Hall – ma naderwane więzadła w kolanie i wciąż nie wiadomo, jak długo potrwa jego przerwa w grze.

Zastal szuka wzmocnień

Klub, o czym już pisaliśmy, rozgląda się za wzmocnieniami. Trener wspominał, że priorytetem jest gracz na pozycję 4/5, ale najważniejsza będzie jakość nowego zawodnika w Zastalu. Nie wiadomo także co z Geoffreyem Grosellem. O transferze Amerykanina z polskim paszportem aż huczy. On wciąż jednak deklaruje, że to tylko pogłoski, a sam jest zainteresowany grą w Zielonej Górze.